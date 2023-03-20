МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном опускаются вслед за биржами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Таможня Китая назвала вызовы для стабилизации торговли страны

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,12%, до 3 254,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,16%, до 2 063,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижается на 2,7%, до 18 991 пункта, южнокорейский KOSPI — уменьшается на 0,62%, до 2 380,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,36%, до 6 899,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,2%, до 26 973,5 пункта.

Азиатские трейдеры следуют динамике торгов в США предыдущего торгового дня. Индексы Уолл-стрит показали снижение в пятницу, причем технологический индекс NASDAQ уменьшился на 0,7%.

Рынки также обращают внимание на новости из КНР. Ранее в понедельник центробанк страны (Народный банк Китая) вновь сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%.

Снижение в АТР также следует после того, как было объявлено о сделке UBS по покупке Credit Suisse за более чем 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов). В то же время власти Швейцарии предоставил банку UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.