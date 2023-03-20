МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Цены на большинство цветных металлов снижались в понедельник в Азии. Как сообщает Reuters, негативное влияние на котировки оказывают опасения относительно широкомасштабного кризиса в мировой финансовой системе и потенциальных последствий этого для экономической активности.

Предпринятые меры спасения Credit Suisse и обещания центральных банков об увеличении ликвидности не смогли развеять опасения относительно зарождающегося кризиса в мировом банковском секторе.

По состоянию на 07.05 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME упали на 0,5%, до 8535,50 доллара за тонну.

Пространство для падения котировок ограничивал рост премии за медь в китайском порту Яншань в пятницу до 50 долларов за тонну, самого высокого уровня с декабря прошлого года. Это отражает восстановление спроса на импортную медь в Китае.

Запасы меди на складах SHFE снизились по итогам третьей недели подряд, до 182 341 тонны, минимума с 20 января.

Импорт алюминия в Китай за первые два месяца 2023 года вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это указывают данные Главного таможенного управления КНР, опубликованные в субботу. Покупатели ждут улучшения спроса на алюминий после открытия экономики страны.

Котировки цинка на LME упали на 0,6%, до 2877,50 доллара за тонну, свинец подешевел на 0,3%, до 2082,50 доллара, олово снизилось на 0,6%, до 22 375 долларов, а алюминий — на 0,5%, до 2 262 долларов.