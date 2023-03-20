МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В понедельник цены на медь растут в ходе волатильных торгов, получая поддержку на фоне ослабления доллара и признаков восстановления спроса в КНР, сообщает Reuters.

По состоянию на 10.51 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли на 1%, до 8665,50 доллара за тонну. По итогам прошлой недели котировки потеряли 3,2%.

Банковские акции и облигации в понедельник упали, поскольку поглощение Credit Suisse банком UBS Group усилило сомнения инвесторов в устойчивости глобальной банковской системы.

"Рынок пытается понять, что все это значит для сектора металлов", — отметил Нитеш Шах, стратег-аналитик WisdomTree.

"Рынки металлов очень восприимчивы к макроэкономическим изменениям, а все происходящее в банковском секторе может привести к снижению экономической активности", — добавил он.

В воскресенье ведущие центральные банки поспешили предпринять меры по повышению ликвидности в банковском секторе, столкнувшись с риском быстрой потери уверенности инвесторов в стабильности финансовой системы.

Индекс доллара снизился в понедельник, что сделало медь более привлекательной для покупателей, использующих иные валюты.

Премия за медь в китайском порту Яншань выросла до самого высокого уровня с декабря, что указывает на восстановление спроса на импортную медь в Китае.

Запасы на складах SHFE в пятницу упали третью неделю подряд, до 182 341 тонны, самого низкого уровня с 20 января.

Алюминий на LME прибавил 0,1%, до 2277 долларов за тонну. Импорт алюминия в Китай в январе-феврале 2023 года увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 374 321 тонны. Потребители ожидают восстановления спроса на этот металл.

Котировки цинка выросли на 0,1%, до 2896,5 доллара, никель потерял 0,7%, до 23 210 долларов, свинец торговался без изменений, по 2089 долларов, а олово прибавило 0,2%, до 22 550 долларов.