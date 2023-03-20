МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Котировки пшеницы и кукурузы на CBOT в понедельник снижаются на фоне продления зерновой сделки, передает Reuters. Дешевое зерно из Украины продолжит поступать на мировой рынок.

Соя дешевеет, поскольку в Бразилии ожидается рекордный урожай. Кроме того, склонность инвесторов к риску ослабла из-за турбулентности в банковском секторе.

Около 12.04 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,6%, до 6,99 доллара за бушель. Кукуруза торговалась с понижением на 0,9%, по 6,28 1/4 доллара за бушель, а соя упала в цене на 0,5%, до 14,68 1/4 доллара за бушель.

Котировки пшеницы и рапса в Европе резко упали.

Сделка по созданию зернового коридора в Черном море в субботу была продлена по крайней мере на 60 дней. Россия заявила, что перспективы дальнейшего продления сделки будут зависеть от снятия части санкций Запада.

"Пшеница и кукуруза дешевеют после продления зерновой сделки", — отметил Мэтт Аммерманн из StoneX. "Сроки продления сделки не имеют особого значения в краткосрочной перспективе", — добавил он.

"Продление сделки означает, что на мировой рынок продолжит поступать дешевое украинское зерно. Объемы экспорта зерновых из России также высокие на фоне обильного урожая пшеницы", — подчеркнул эксперт.

"До появления на рынке нового урожая остается примерно четыре месяца, однако зерновые старого урожая" пока еще не распроданы, что может оказывать давление на цены", считает Аммерманн.

Рекордный урожай сои в Бразилии позволит стране увеличить поставки этой культуры в Китай, а также нарастить объемы переработки.

"Соя находится под давлением на фоне обильного урожая в Бразилии, который нивелирует сокращение производства в Аргентине", — говорит Аммерманн.

"Ослабление склонности инвесторов к риску также способствует снижению цен на сою", — заключил он.