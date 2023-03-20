МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Акции европейских банков восстановились после падения в начале дня, а массовое перетекание капитала в защитные активы замедлилось. Инвесторы обдумывают, к каким последствиям для банковской системы приведет экстренное спасение тяжеловеса Credit Suisse, передает Reuters.

В воскресенье произошло самое существенное вмешательство в систему со времен мирового финансового кризиса. UBS заключил вынужденную сделку по покупке Credit Suisse за 3 млрд франков (3,2 млрд долларов), а ведущие центробанки мира пообещали ежедневно выделять долларовое финансирование.

В свете шока на рынке субиндекс европейских банков в начале торгов потерял около 6%. Акции Credit Suisse упали более чем на 63%, а бумаги покупателя — UBS — лишились около 13%.

Но потери банковского субиндекса сократились до 2,5% по мере того, как инвесторы обдумывали эту помощь и темпы, с которыми действовали регуляторы. Европейский индекс STOXX 600 даже смог выйти на положительную территорию.

"Credit Suisse — это европейский аналог ситуации с Lehman, но мы это осознаем и не повторим ту ошибку", — сказал инвестиционный директор Close Brothers Asset Management Роберт Алстер по поводу быстрых действий властей в выходные.

По его словам, ЕЦБ, Банк Англии и другие центробанки должны хорошо осознавать, кто будет "следующими газелями в пищевой цепи, за которыми будут охотиться львы" — а именно другие крупные банки с инвестиционно-банковскими подразделениями, подобные Deutsche Bank, французскому BNP и британскому Barclays, — и вмешаться при необходимости.

"У властей есть много возможностей для противостояния неуклонному исчезновению доверия", — добавил Алстер.

Инвесторы устремились к традиционным активам-убежищам, и европейские гособлигации выросли, пока рынки акций сдают позиции.

Доходность облигаций Германии с рейтингом "ААА" в начале дня достигла минимума с середины декабря, составив 1,951%. Но затем, по мере ослабления беспокойства, она вернулась выше 2%.

Неприятие риска также привело к тому, что спред между рискованным итальянским долгом и немецким долгом снова увеличился до более чем 200 базисных пунктов, но этот разрыв — который отражает, насколько больше Риму приходится платить за займы, чем Берлину — также улучшился.

"Ничего хорошего из этого выйти не могло, но это, вероятно, меньшее из зол, — сказал главный экономист AXA Жиль Моек, который был удивлен первоначальным падением. — В целом, все произошло довольно быстро. Учитывая заверения властей, все довольно убедительно".

Самый сильный удар в поспешной сделке по спасению Credit Suisse был нанесен по держателям наиболее рискованного транша облигаций банка, известного как AT1. Эти облигации в случае возникновения проблем можно конвертировать в акции.

Их держатели не только обнаружили, что стали единственными инвесторами, не получившими никакой компенсации от спасения банка, но и столкнулись с тем, что давно устоявшаяся практика предоставления держателям облигаций приоритета перед акционерами при возврате долгов была пересмотрена.

Результатом этого стала распродажа азиатских облигаций AT1, но и здесь европейские надзорные органы вмешались, заверив европейских трейдеров, что действия швейцарских властей вряд ли будут повторены в Европейском союзе.

"Этот подход (приоритет держателей облигаций перед акционерами) последовательно применялся в прошлом и будет и впредь определять действия Единого совета по резолюциям (SRB) и органов банковского надзора ЕЦБ в кризисных ситуациях", — говорится в их заявлении.

"Дополнительный капитал первого уровня является и будет оставаться важным компонентом структуры капитала европейских банков", — добавили они.

На валютных рынках спрос на активы-убежища ослаб, японская иена сократила свой дневной прирост с 0,75% до 0,5%, а швейцарский франк и евро начали расти против необычно сдержанного доллара США, который обычно выигрывает в неспокойные времена.

Фьючерсы на Уолл-стрит тем временем затруднялись с выбором направления. Инвесторам сложно просчитать вероятность того, что Федеральная резервная система США в среду снова повысит процентные ставки, учитывая проблемы в банковской системе в этом месяце.

В последние недели власти США стали свидетелями краха двух банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, а третьему, региональному банку First Republic Bank, потребовалась экстренная поддержка.

Ожидается, что после начала торгов акции этого банка упадут почти на 20%