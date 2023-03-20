МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на зерновые в понедельник в Чикаго падают в цене, передает Reuters. Соглашение о зерновом коридоре в Черном море, которое позволит Украине экспортировать зерно на мировые рынки, было продлено, что способствует снижению цен, отмечают аналитики.

"Трейдеры, в особенности, небольшие, занимают выжидательную позицию в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. Они будут наблюдать за реакцией рынков облигаций, нефти, а также доллара", — отметил Майк Зузоло, президент Global Commodities Analytics and Consulting.

Сделка по созданию зернового коридора в Черном море в субботу была продлена по крайней мере на 60 дней, хотя некоторые надеялись, что она будет продлена на 120 дней. Россия заявила, что перспективы дальнейшего продления сделки будут зависеть от снятия части санкций стран Запада.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет поставлять зерно в африканские страны бесплатно, если соглашение о зерновом коридоре не будет продлено в мае.

Около 15.30 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу снизились на 2,01%, до 6,96 доллара за бушель, кукуруза подешевела на 0,71%, до 6,29 3/4 доллара за бушель, а соя подорожала на 0,3%, до 14,81 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки сои опускались к 3-месячному минимуму.

В центре внимания трейдеров на рынке сои находится обильное предложение на фоне рекордного урожая в Бразилии, а также ожидаемые в Аргентине дожди, добавил Зузоло.