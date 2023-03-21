МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снижаются. Как сообщает Reuters, сохраняющаяся нестабильность в банковском секторе способствует ухудшению настроя инвесторов.

Около 05.14 по Гринвичу майские фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 71 цент, или 1%, по 73,08 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 74 цента, или 1,1%, до 66,90 доллара за баррель.

В ходе сессии понедельника котировки обоих сортов снижались более чем на 3 доллара, однако в итоге нефть закрылась ростом. Поддержку ценам оказали новости о поглощении Credit Suisse со стороны UBS и заявления центральных банков о том, что они увеличат ликвидность на рынке и поддержат банковскую систему.

По итогам сессии вторника произойдет экспирация апрельских фьючерсов на нефть WTI. Майские фьючерсы на WTI, наиболее активно торгующиеся контракты, упали в цене на 64 цента, или 0,9%, до 67,18 доллара за баррель.

"На котировки нефти сейчас в основном влияет уверенность инвесторов в макроэкономических перспективах, — отметили аналитики Haitong Futures. — Если банковский кризис не будет усугубляться, тогда настрой участников рынка может стабилизироваться, и в этом случае может появиться возможность для восстановления цен на нефть".

На котировки может также повлиять решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое будет озвучено в среду.

На фоне проблем в банковском секторе участники рынка теперь ожидают, что центробанк поднимет ставку на 25 базисных пунктов, а не на 50, как прогнозировалось ранее.

Между тем чиновники стран Большой семерки заявили, что группа вряд ли будет пересматривать уровень потолка цен на российскую нефть, который сейчас расположен на 60 долларах за баррель. По их словам, Еврокомиссия на выходных сообщила послам стран ЕС, что у Большой семерки нет намерений немедленно пересмотреть условия потолка.

3 апреля состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В октябре страны альянса договорились сократит совокупную нефтедобычу на 2 млн баррелей в день до конца 2023 года.

Объем экспорта нефти из США в Европу за истекший период этого месяца достиг рекордных 2,1 млн баррелей в день. Увеличению поставок поспособствовало падение цен на нефть WTI и ослабление спроса со стороны американских НПЗ.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США на отчетной неделе снизились. Позже во вторник выйдут данные Американского института нефти (API) по запасам, а отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США последует в среду.