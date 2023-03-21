МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Котировки меди на LME во вторник снижаются на опасениях по поводу надвигающегося мирового финансового кризиса. Кроме того, небольшой отскок доллара США сделал медь, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей иных валют, передает Reuters.

Доллар вернул часть утраченных позиций, однако он по-прежнему держится у 5-недельного минимума. Трейдеры с осторожностью покупают рискованные активы после того, как поглощение Credit Suisse со стороны UBS ослабило беспокойство относительно усугубления банковского кризиса.

"Склонность инвесторов к риску может ухудшиться. Участники рынка по-прежнему избегают рисков", — отметили аналитики Jinrui Futures.

Около 05.25 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,2%, по 8680 долларов за тонну. Майские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) выросли в цене на 0,5%, до 67 340 юаней (9785,94 доллара) за тонну.

"Спот-рынок продемонстрировал определенную устойчивость в условиях" падения котировок фьючерсов на медь, добавили аналитики Jinrui. По их словам, "отмечается энтузиазм в отношении пополнения запасов меди, что оказывает поддержку" ценам на физическом рынке. Однако существуют риски дальнейшей коррекции цен, предупредили в Jinrui.

Медь на рынке спот торгуется с премией в 3,75 доллара за тонну по сравнению с котировками трехмесячных фьючерсов на LME, что говорит о более ограниченном предложении на физическом рынке. При этом с 19 января на спот-рынке сохранялся дисконт.

Ближайшие фьючерсы на медь на SHFE торгуются с премией по сравнению с трехмесячными контрактами, что также указывает на более ограниченное предложение в условиях восстановления спроса в Китае.

Алюминий на LME торговался с повышением на 0,2%, по 2278,50 доллара за тонну, свинец подешевел на 0,2%, до 2113,50 доллара за тонну, цинк потерял 0,1%, до 2882 долларов за тонну, а олово снизилось на 0,2%, до 22 715 долларов за тонну.