МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду снижаются после роста по итогам двух сессий подряд. Как сообщает Reuters, опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) указали на неожиданный рост запасов нефти на отчетной неделе, что может являться признаком ослабления спроса.

Около 04.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 37 центов, или 0,5%, до 74,95 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 39 центов, или 0,6%, до 69,28 доллара за баррель.

Опубликованные во вторник данные API указали на рост запасов нефти в США на неделе 11-17 марта примерно на 3,3 млн баррелей, согласно источникам.

Между тем восемь аналитиков, опрошенных Reuters, прогнозируют, что запасы сократились примерно на 1,6 млн баррелей.

Трейдеры и аналитики ожидают данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам, которые выйдут позже в среду.

Кроме того, на рынке ожидают исхода заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. Многие считают, что это решение ФРС по процентной ставке будет самым сложным решением за последнее время.

После заседания ФРС состоится пресс-конференция председателя центрального банка Джерома Пауэлла. Ожидается, что он обнародует новые экономические прогнозы и просигнализирует о дальнейшей динамике процентных ставок.

На рынке ожидают, что ФРС повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов, однако некоторые наблюдатели предполагают, что центральный банк может сделать паузу в увеличении стоимости заимствований или отложить публикацию экономических прогнозов в связи с трудностями в банковском секторе.

Приостановка повышения процентной ставки поддержит экономическую активность и спрос на топливо.

На прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали самое сильное снижение за несколько месяцев на фоне банкротств нескольких банков в США с 10 марта, а также проблем европейского Credit Suisse. Между тем экстренные меры по спасению Credit Suisse, принятые на выходных, оказали поддержку ценам на нефть.

Участники ОПЕК+, менеджеры хедж-фондов и участники рынка назвали недавнее падение нефтяных цен спекулятивным и полагают, что повышение спроса поспособствует росту цен в ближайшие месяцы.

По словам аналитиков ANZ, крупные трейдеры ожидают повышения цен на фоне фундаментальных факторов.

"Существуют опасения, что предложение может сократиться сильнее, чем спрос, на фоне банковского кризиса. Добыча сланцевой нефти в США может сильно пострадать из-за ужесточения условий кредитования региональных банков США", — отметили аналитики ANZ.