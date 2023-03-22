МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цены на медь в среду повышаются пятую сессию подряд, сообщает Reuters. Сокращение запасов на биржевых складах говорит в пользу ограниченного предложения. Между тем инвесторы соблюдают осторожность в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое будет обнародовано позже в среду.

Около 11.17 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,2%, до 8859,50 доллара за тонну. На прошлой неделе котировки достигли 10-недельного минимума 8442 доллара за тонну.

Между тем цены на медь остаются в нисходящем тренде после достижения 9550,50 доллара за тонну в январе. Котировки находятся намного ниже достигнутого в прошлом году рекордного максимума 10 845 долларов за тонну.

Спрос на медь в Китае, являющемся крупнейшим потребителем этого металла, восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Проблемы в банковском секторе говорят в пользу ухудшения перспектив экономического роста.

"Динамика цен сегодня, вероятно, в основном будет зависеть от исхода заседания ФРС", — отметили аналитики ING.

Ожидается, что ФРС повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов, однако инвесторы хотят узнать, насколько сильно нестабильность банковского сектора повлияла на планы центрального банка.

Мировые фондовые индексы демонстрируют осторожный рост, в то время как доллар США упал до 5-недельного минимума, делая номинированные в американской валюте металлы более дешевыми для держателей иных валют.

"Медь довольно неплохо держится", — отметил Бьярне Шильдроп, аналитик SEB.

По его словам, предложение меди может остаться ограниченным на фоне растущего спроса и проблем с увеличением производства. Шильдроп прогнозирует, что средняя цена на медь в этом году составит 9000 долларов за тонну, а в следующем году — 11 000 долларов за тонну.

Запасы меди на складах LME сократились до 38 375 тонн против примерно 77 000 тонн в начале года.

Медь на спот-рынке торгуется с небольшой премией по сравнению с котировками трехмесячных фьючерсов на LME, что говорит о более ограниченном предложении.

Объемы запасов меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи и COMEX также сокращаются.

Между тем алюминий на LME торговался с повышением на 0,9%, по 2286,50 доллара за тонну, цинк вырос в цене на 0,3%, до 2873 долларов за тонну, никель подскочил на 1,1%, до 22 760 долларов за тонну, свинец вырос на 0,6%, до 2107,50 доллара за тонну, а олово прибавило 0,4%, до 23 130 долларов за тонну.