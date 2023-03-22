МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цена на золото ускорила темпы роста в среду вечером после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС повысила ставку до 4,75-5 процентов

По состоянию на 21.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 22,1 доллара, или на 1,14%, до 1962,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,15% — до 22,9 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото и серебро показывали менее позитивную динамику на уровне приблизительно в 1949 долларов и 22,7 доллара за унцию соответственно.

ФРС США по итогам мартовского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75-5% годовых.

Следующее заседание регулятора пройдет 2-3 мая.