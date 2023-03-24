МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В пятницу цены на нефть продолжают снижаться после того, как министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что восполнение стратегических нефтяных резервов может занять несколько лет. Комментарии Грэнхолм напугали рынок возможным избытком предложения, передает Reuters.

В 04.12 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 34 цента, или на 0,45%, до 75,57 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI снизились в цене на 32 цента, или на 0,46%, до 69,64 доллара за баррель.

В четверг оба контракта потеряли около 1%, однако по итогам недели они могут продемонстрировать рост на 3%-4%. Котировки восстанавливались после самого сильного недельного падения, произошедшего на прошлой неделе и связанного с банковским кризисом, а также опасениями относительно возможной рецессии.

"Участники распродают (фьючерсы), полагая, что Вашингтон не будет восполнять стратегические нефтяные запасы даже при ценах на нефть WTI в диапазоне 62-72 доллара", — отметил Хироюки Кикукава из Nissan Securities..

В октябре Белый дом заверял, что начнет пополнять стратегические нефтяные резервы в случае, если цены упадут в диапазон 62-72 доллара или опустятся ниже.

Грэнхолм сообщила законодателям, что, несмотря на снижение цен, восполнить стратегический нефтяной резерв страны в этом году будет трудно. В прошлом году президент США Джо Байден распорядился высвободить часть резервов, в результате чего они упали до минимума с 1983 года.

Сохраняющееся предложение российской нефти на мировом рынке и устойчивые опасения по поводу состояния банковского сектора оказывают давление на котировки, которые снова могут испытать на прочность минимумы, достигнутые ранее на этой неделе.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в феврале Россия добывала 10,2 млн баррелей в день, и в марте она выйдет на добровольное сокращение в 500 000 баррелей в день от этого уровня.

Таким образом, в марте-июне Москва планирует добывать 9,7 млн баррелей в день, тогда как ранее заявлялось о более существенном снижении производства нефти.

На прошедшей неделе доллар потерял более 1%, делая номинированные в долларах сырьевые товары дешевле для держателей иных валют. Ослабление доллара сдерживало потенциал снижения котировок нефти.

Ожидания активного спроса в Китае также ограничивали падение цен. В Goldman Sachs отметили рост спроса на сырьевые товары в КНР, прогнозируя увеличение спроса на нефть выше 16 млн баррелей в день.

Между тем волатильность на рынке может сохраняться, поскольку участники все еще опасаются усиления банковского кризиса и вместе с тем надеются на его затихание, отмечает Вандана Харри, аналитик Vanda Insights.

Восстановление на рынке проходит довольно вяло, и для его ускорения потребуется решение проблем банковской отрасли, добавила она.