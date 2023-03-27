МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в понедельник после новостей о приобретении депозитов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank американским First-Citizens Bank, свидетельствуют данные торгов. В Китае предупредили о последствиях банкротства Silicon Valley Bank

По состоянию на 13.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,45%, до 32580 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 12928 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 4021,5 пункта.

Ранее в понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.