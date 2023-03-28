МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Валюты Австралии и Новой Зеландии выросли во вторник. Как сообщает Reuters, отсутствие плохих новостей из банковского сектора оказало поддержку рискованным активам, а новые экономические данные оказались достаточно слабыми, чтобы укрепить надежды на паузу в повышении процентных ставок Резервного банка Австралии.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,4%, до 0,6680, следуя за мировыми фондовыми рынками. Поддержка пары расположена на 0,6625, а сопротивления — около 0,6695 и 0,6755.

Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась до 0,6219, но еще далека от достигнутого на прошлой неделе максимума 0,6309.

Вышедшие во вторник данные показали, что розничные продажи в Австралии в феврале выросли всего на 0,2%. Хотя это немного выше прогнозов, продажи, похоже, стабилизировались после трех месяцев резких скачков.

В целом, рост номинальных продаж в последние несколько месяцев был устойчиво низким, что предполагает слабость реальных расходов ввиду того, что инфляция все еще очень высока.

РБА ссылался на эту серию данных, называя их важными для принятия решения о приостановке в апреле продолжавшейся 10 месяцев кампании по повышению процентных ставок.

"Скромный рост розничных продаж в феврале почти гарантирует сокращение объема продаж в 1-м квартале и добавляет аргументов в пользу того, что на заседании на следующей неделе РБА сделает паузу в повышении ставок", — говорит Абхиджит Сурва, экономист Capital Economics.

Рынки теперь оценивают всего в около 12% вероятность того, что на заседании 4 апреля РБА продолжит повышение процентных ставок. Многие инвесторы полагают, что австралийский центральный банк и вовсе покончил с ужесточением.

В то же время хорошие новости об американских банках подтолкнули рынки фьючерсов к понижению оценок вероятности того, что Федеральная резервная система, а следом за ней и РБА, начнут снижать процентные ставки.

Фьючерсы на трехлетние австралийские гособлигации снизились в цене на 10 пунктов, до 97,140, но все еще торгуются на 75 пунктов выше, чем в начале месяца. Доходность 10-летних гособлигаций Австралии повысилась до 3,287%, но остается на 24 базисных пункта ниже, чем доходность эквивалентных казначейских бумаг США.

Что касается Резервного банка Новой Зеландии, рынки ожидают, что на заседании 5 апреля он повысит краткосрочную ставку на 25 базисных пунктов. Сейчас ставка РБНЗ составляет 4,75%.

Трейдеры также считают хорошими шансы того, что ставка РБНЗ будет повышена до 5,25%, но сомневаются, что она достигнет уровня 5,5%, как прогнозировали в самом центральном банке.