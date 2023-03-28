МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии вторника примерно на 0,7%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск поднимается на 0,69%, до 2457,57 пункта, долларовый индекс РТС — 0,91%, до 1011,07 пункта.