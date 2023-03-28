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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230328/840213719.html
Российский рынок акций открыл торги ростом
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Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии вторника примерно на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск поднимается на 0,69%, до... ПРАЙМ, 28.03.2023
рынки, новости, торги, мосбиржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии вторника примерно на 0,7%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск поднимается на 0,69%, до 2457,57 пункта, долларовый индекс РТС — 0,91%, до 1011,07 пункта.