МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Котировки золота стабилизировались во вторник, компенсировав ранее понесенные потери на фоне ослабления доллара США, сообщает Reuters. Инвесторы же отдают предпочтение более рискованным активам, так как опасения относительно кризиса в банковской сфере снизились. Цены на золото в этих условиях отступили еще дальше от достигнутого на прошлой неделе максимума 2000 долларов.

По итогам двух предыдущих сессий золото снижалось, но около 11.58 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 1956,50 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,2%, до 1958,30 доллара.

Индекс доллара упал на 0,3%, что сделало золото более доступным для держателей иных валют.

Котировки этого цветного металла изменяются вслед за ожиданиями относительно перспектив процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишут экономисты Barclays.

"Если инфляция резко замедлится, но центральные банки не захотят незамедлительно снизить ставки, пострадает золото", — добавляют они.

Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.

На момент написания статьи серебро торговалось с понижением на 0,3%, по 23,02 доллара за унцию, платина упала на 0,2%, до 970,23 доллара, а палладий вырос на 0,6%, до 1416,45 доллара.