МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник повышаются на фоне снижения доллара США. Как сообщает Reuters, котировки растут, несмотря на рост доходности казначейских облигаций и ослабление опасений относительно вероятности широкомасштабного банковского кризиса.

Около 14.25 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1961,70 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,5%, до 1963,70 доллара за унцию.

Индекс доллара снизился примерно на 0,2%. Снижение доллара делает деноминированное в американской валюте золото менее дорогим для держателей других валют.

"Снижение индекса доллара сегодня способствует некоторому повышению спроса на рынке золота. Между тем спрос находится под некоторым давлением, так как ситуация в банковской сфере, судя по всему, стабилизировалась, по крайней мере, в настоящее время", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

Банковские регуляторы США намерены пересмотреть правила и процедуры после краха двух банков, однако они настаивают, что банковская система страны в целом остается надежной. Об этом говорится в тексте выступления представителей регуляторов перед конгрессом, которое состоится позже во вторник. Выступление будет посвящено неожиданному краху банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

"Участники рынка сохраняют осторожность, и поэтому склонность к риску может быть сдержанной в течение как минимум ближайшей пары недель до тех пор, пока не появится осознание, что кризис преодолен", — добавил Уайкофф.

Основные индексы Уолл-Стрит открылись с понижением после трехдневного ралли S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, которое было вызвано мерами поддержки банковского сектора и сделкой по выкупу вкладов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank.

Серебро на рынке спот торговалось вблизи флэтовой линии, по 23,09 доллара за унцию, платина торговалась с понижением на 0,9%, по 962,53 доллара за унцию, в то время как палладий потерял 0,2%, до 1406,07 доллара за унцию.