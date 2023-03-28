МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник выросли на 1% на ожиданиях перебоев с поставками из иракского Курдистана и надежд на ослабление кризиса в банковской сфере, сообщило агентство Reuters.

Около 15.47 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 83 цента, или 1,1%, до 78,95 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 79 центов, или 1,1%, до 73,60 доллара за баррель.

"Обеспокоенность относительно банковского кризиса пока ослабла, и ожидания рецессии временно сошли на нет", — отметил Джим Риттербуш из Ritterbusch and Associates.

Ослабление доллара США, делающее нефть менее дорогой для держателей других валют, также поддержало нефтяные котировки, добавил Риттербуш.