МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник выросли на фоне снижения доллара США. Котировки повысились, несмотря на рост доходности казначейских облигаций и ослабление опасений относительно вероятности широкомасштабного банковского кризиса, передает Reuters.

К 17.40 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,7%, до 1970,88 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 1%, до 1973,50 доллара за унцию.

Индекс доллара снизился примерно на 0,4%. Снижение доллара делает деноминированное в американской валюте золото менее дорогим для держателей других валют.

"Снижение индекса доллара сегодня способствует некоторому повышению спроса на рынке золота. Между тем спрос находится под некоторым давлением, так как ситуация в банковской сфере, судя по всему, стабилизировалась, по крайней мере, в настоящее время", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

Во время первого слушания в конгрессе, посвященному внезапному краху двух американских кредитных банков, один из американских регуляторов высказался с критикой в отношении риск-менеджмента банка Silicon Valley Bank, когда законодатели задали вопрос о том, почему не было признаков проблем.

"Участники рынка сохраняют осторожность, и поэтому склонность к риску может быть сдержанной в течение как минимум ближайшей пары недель до тех пор, пока не появится осознание, что кризис преодолен", — добавил Уайкофф.

Американские фондовые индексы торговались без четкого направления, так как инвесторы взвешивали ослабшие опасения касаемо банковского кризиса, в то время как доходность казначейских облигаций выросла на фоне фокусировки рынков на траектории процентных ставок ФРС.

В краткосрочной перспективе цены на золото могут упасть до 1933 долларов, но перспективы золота остаются позитивными, учитывая перспективу скорого достижения пика ставок ФРС и угрозу наступления рецессии в следующие месяцы, сказал Оле Хансен, глава стратегического отдела по сырьевым товарам в Saxo Bank.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,6%, до 23,23 доллара за унцию, платина снизилась на 0,7%, по 965,19 доллара за унцию, в то время как палладий подорожал на 1%, до 1422,61 доллара за унцию.