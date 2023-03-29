МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду повышаются третью сессию подряд, сообщает Reuters. Приостановка экспорта из Иракского Курдистана вызывает опасения относительно того, что предложение может стать более ограниченным. Между тем опасения относительно мирового банковского кризиса ослабли.

Около 03.57 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 16 центов, или 0,20%, до 78,30 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 35 центов, или 0,48%, до 73,69 доллара за баррель.

"Опасения относительно сокращения предложения из иракского Курдистана и ослабление опасений относительно проблем банковского сектора по-прежнему поддерживают склонность инвесторов к риску", — отметил Сатору Ёсида из Rakuten Securities.

"Ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет с осторожностью повышать процентные ставки из-за банковского кризиса, также усилили надежды на укрепление мировой экономики и спроса на нефть", — добавил он. Ёсида прогнозирует, что на этой неделе бычьи настроения сохранятся.

Цены на нефть на этой неделе росли после приостановки поставок из Иракского Курдистана в объеме 450 000 баррелей в день. Арбитражный суд признал, что для продолжения экспорта нефти из этого региона необходимо согласие Багдада.

В Barclays во вторник заявили, что, если экспорт из Иракского Курдистана не возобновится до конца года, цена нефти может оказаться на 3 доллара выше прогноза банка, предполагающего, что в 2023 году цена Brent будет составлять 92 доллара за баррель.

Появившиеся в понедельник сообщения о том, что First Citizens BancShares Inc. купит у регулятора все депозиты и кредиты Silicon Valley Bank, укрепили оптимизм инвесторов относительно перспектив банковского сектора.

"Недавнее восстановление нефтяных цен в основном обусловлено улучшением настроений. Склонность к риску несколько возросла, что поспособствовало восстановлению мировых фондовых рынков и цен на нефть", — отметил Леон Ли, аналитик CMC Markets.

Данные, указавшие на сокращение коммерческих запасов нефти в США, оказали ценам некоторую поддержку. Согласно опубликованным во вторник данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе 18-24 марта сократились примерно на 6,1 млн баррелей, запасы бензина снизились примерно на 5,9 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились примерно на 550 000 баррелей.

Аналитики ожидают, что запасы нефти в США на отчетной неделе увеличились, а запасы бензина и дистиллятов сократились. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам в среду, в 14.30 по Гринвичу.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что России необходимо сфокусироваться на увеличении экспорта энергоносителей в дружественные страны. По его словам, в прошлом году поставки российской нефти в Индию увеличились в 22 раза.