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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230405/840288122.html
Российский рынок акций открыл торги ростом
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Российский рынок акций в начале сессии среды после попыток роста переходит к снижению вслед за падающими котировками банка ВТБ, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 05.04.2023
индексы, рынки, новости, мосбиржа, торги, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии среды после попыток роста переходит к снижению вслед за падающими котировками банка ВТБ, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 0,49%, до 2468,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 978,37 пункта.
Бумаги ВТБ падают в цене на 4,5% после заявления зампреда правления банка Дмитрия Пьянова о том, что банк по итогам текущего года с большой вероятностью не будет платить дивиденды.