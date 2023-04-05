МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии среды после попыток роста переходит к снижению вслед за падающими котировками банка ВТБ, следует из данных Московской биржи. Группа ВТБ получила рекордный убыток за 2022 год

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 0,49%, до 2468,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 978,37 пункта.

Бумаги ВТБ падают в цене на 4,5% после заявления зампреда правления банка Дмитрия Пьянова о том, что банк по итогам текущего года с большой вероятностью не будет платить дивиденды.