МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX во вторник стабилизировались. Как сообщает Reuters, увеличение поставок трубопроводного газа на СПГ-терминалы нивелировалось прогнозами более мягкой погоды.

Майские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию с повышением на 0,9 цента, или 0,4%, по 2,106 доллара за млн БТЕ.

В последние недели отмечается чрезмерная волатильность котировок природного газа на NYMEX: цены росли или снижались более чем на 5% по итогам 12 из 22 последних торговых дней.

На фоне растущей волатильности объем открытых позиций по фьючерсам на газ на NYMEX в понедельник поднялся до 1,35 млн контрактов, достигнув максимума с октября 2021 года третий день подряд.

Поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport во вторник могли составить примерно 2,2 млрд кубических футов против 2,3 млрд кубических футов в понедельник, согласно данным Refinitiv. Это выше заявленной мощности терминала.

Средний объем поставок трубопроводного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США за истекший период апреля составил 14,1 млрд кубических футов в день против рекордного максимума 13,2 млрд кубических футов в день, достигнутого в марте.

Совокупная мощность семи крупнейших СПГ-терминалов США составляет около 13,8 млрд кубических футов в день.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период апреля составляет 99,9 млрд кубических футов в день против 99,7 млрд кубических футов в день в марте.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 96,7 млрд кубических футов в день против 102,1 млрд кубических футов в день на текущей неделе на фоне теплой весенней погоды, прогнозируют в Refinitiv.