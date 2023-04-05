МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду стабилизировались, сообщило агентство Reuters. Мрачные перспективы экономики уравновешиваются прогнозами сокращения запасов в США и решением ОПЕК+ сократить добычу.

Около 07.47 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 22 цента, или 0,26%, до 85,16 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли в цене на 12 центов, или 0,15%, до 80,83 доллара за баррель.

Поддержку ценам оказали опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США на неделе 25-31 марта сократились на 4,3 млн баррелей. Отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США выйдет в среду, в 14.30 по Гринвичу.

Бычьему настрою участников рынка способствует решение альянса ОПЕК+ о дополнительном сокращении нефтедобычи.

"Трейдеры по-прежнему осмысляют неожиданное сокращение добычи ОПЕК+. Любые новости о том, что предложение на рынке нефти может стать еще более ограниченным, поспособствуют дальнейшему росту цен на нефть", — отметил Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

Страны ОПЕК+ с мая будут сокращать производство нефти в общей сложности на 3,66 млн баррелей в день, что эквивалентно примерно 3,7% мирового спроса.

Тем не менее ослабление промышленной активности в США и Китае ограничивает потенциал роста цен на нефть.

"Рынок обеспокоен перспективами роста (мировой) экономики, учитывая снижение промышленной активности в КНР, еврозоне и США в прошлом месяце", — отметил Тамаш Варга из PVM.

Рекордный экспорт российского дизтоплива на Ближний Восток в марте, а также слабая динамика котировок фьючерсов на средние дистилляты "препятствовали существенному прорыву вверх цен на нефть", добавил он.

Позднее на этой неделе трейдеры будут ждать данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, чтобы оценить общие экономические тренды.

"Данные США по рынку труда, возможно, окажутся самыми влиятельными среди всех экономических показателей, и именно они будут определять общую динамику на рынках", — считает Тина Тэн, аналитик CMC Markets.