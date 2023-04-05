МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цены на золото в среду подскочили к максимуму с марта 2022 года. Ралли котировок продолжается после того, как слабые экономические данные США усилили ожидания более медленного повышения процентных ставок, сообщает Reuters.

Около 09.25 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 2021,97 доллара за унцию. Фьючерсы на золото оставались у флэтовой линии, на 2038,70 доллара за унцию.

По словам аналитиков, цены на золото, вероятно, удержатся выше 2000 долларов за унцию, так как перспективы более медленного повышения процентных ставок говорят в пользу более низких альтернативных издержек держания золота. Золото используется в качестве актива-убежища в условиях высокой инфляции и экономической неопределенности.

"Котировки золота испытывают на прочность уровень 2000 долларов за унцию в третий раз — ранее они достигали его в августе 2000 года и марте 2022 года. На этот раз котировки, судя по всему, смогут удержать повышательный момент, так как экономическая ситуация ухудшается", — отметил независимый аналитик Росс Норман.

По его словам, после слабых экономических данных фокус рынка сместился с инфляции на спасение экономики в целом.

Во вторник цены на золото подскочили на 2% после того, как данные указали, что число вакансий в США в феврале достигло более чем 2-летнего минимума.

Индекс доллара США стабилизировался, но остается около 2-месячных минимумов. Снижение доллара делает деноминированное в американской валюте золото менее дорогим для держателей других валют.

Цены на золото в евро и британских фунтах достигли более чем 7-дневного максимума.

В прошлом месяце восстановление экономики еврозоны ускорилось, однако это ускорение происходило неравномерно в разных странах. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседаниях в мае, июне и июле, прогнозируют опрошенные Reuters аналитики.

На рынках ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) в мае приостановит повышение процентных ставок. Однако президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС, вероятно, повысит процентные ставки еще несколько раз, до более чем 5%.

Трейдеры ожидают данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, публикация которых намечена на пятницу.

Спот-цены на серебро снизились на 0,9%, до 24,78 доллара за унцию, платина подорожала на 0,2%, до 1019,44 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 0,5%, до 1463,81 доллара за унцию.