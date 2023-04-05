Зерновые и соя в Чикаго продолжают снижаться в цене
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В среду фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою в США снова торгуются с понижением, передает Reuters. Метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий для сева яровых в стране в ближайшие дни, отметили аналитики.
Перспективы более сухой и теплой погоды, благоприятной для полевых работ, сместили фокус внимания с неудовлетворительного состояния посевов озимой пшеницы в некоторых районах Великих равнин, пострадавших от засухи.
По данным Commodity Weather Group (CWG), темпы сева на Среднем Западе и в дельте реки Миссисипи на следующей неделе ускорятся. Кроме того, таяние снега в северной части Великих равнин также окажет благоприятное воздействие на скорость полевых работ на предстоящей неделе.
В 12.26 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT торговались с понижением на 2%, по 6,77 3/4 доллара за бушель.
Фьючерсы на кукурузу на CBOT снизились на 0,9%, по 6,47 3/4 доллара за бушель, в то время как соя подешевела на 0,6%, до 15,08 1/4 доллара за бушель.
Рынок следит за созреванием урожая в Южной Америке. Так, крупный урожай сои в Бразилии, как ожидается, нивелирует эффект от снижения урожая в Аргентине, пострадавшей от засухи.
По данным биржи Росарио, Аргентина может лишиться статуса крупнейшего в мире экспортера соевого шрота ввиду небывалой засухи.
На этой неделе в северных регионах Бразилии ожидаются дожди, которые могут повысить влагу в почве и улучшить условия для созревания урожая кукурузы, отметили в CWG.
https://1prime.ru/Financial_market/20230405/840293012.html