МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В среду фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою в США снова торгуются с понижением, передает Reuters. Метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий для сева яровых в стране в ближайшие дни, отметили аналитики.

Перспективы более сухой и теплой погоды, благоприятной для полевых работ, сместили фокус внимания с неудовлетворительного состояния посевов озимой пшеницы в некоторых районах Великих равнин, пострадавших от засухи.

По данным Commodity Weather Group (CWG), темпы сева на Среднем Западе и в дельте реки Миссисипи на следующей неделе ускорятся. Кроме того, таяние снега в северной части Великих равнин также окажет благоприятное воздействие на скорость полевых работ на предстоящей неделе.

В 12.26 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT торговались с понижением на 2%, по 6,77 3/4 доллара за бушель.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT снизились на 0,9%, по 6,47 3/4 доллара за бушель, в то время как соя подешевела на 0,6%, до 15,08 1/4 доллара за бушель.

Рынок следит за созреванием урожая в Южной Америке. Так, крупный урожай сои в Бразилии, как ожидается, нивелирует эффект от снижения урожая в Аргентине, пострадавшей от засухи.

По данным биржи Росарио, Аргентина может лишиться статуса крупнейшего в мире экспортера соевого шрота ввиду небывалой засухи.

На этой неделе в северных регионах Бразилии ожидаются дожди, которые могут повысить влагу в почве и улучшить условия для созревания урожая кукурузы, отметили в CWG.