МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цены на медь на LME в среду растут на фоне сокращения запасов, несмотря на сомнения в устойчивости мирового экономического роста и укрепление доллара США, сообщает Reuters.

На момент написания статьи трехмесячные фьючерсы на медь подорожали на 0,4%, до 8784 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии котировки достигли 2-недельного минимума 8665 долларов за тонну.

"Последние данные по производственным секторам США и Китая вызвали опасения относительно перспектив замедления экономического роста. Повышение цен на нефть привело к ухудшению настроений инвесторов, хотя фундаментальные факторы почти не изменились, а запасы по-прежнему сокращаются", — отметила Сони Кумари из ANZ Research.

"Мы видим, что котировки металлов в краткосрочной перспективе, вероятно, по-прежнему будут чувствительны к негативным макроэкономическим событиям. Тем не менее сокращение запасов, вероятно, будет сдерживать потенциал снижения цен", — добавила Кумари.