МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически подрастает во второй половине среды на фоне негатива на глобальных рынках, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль снижается к доллару, но больше теряет к евро и юаню

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.26 мск повышается на 0,05%, до 2481,62 пункта, долларовый РТС при этом снижается на 0,15%, до 981,99 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,13%, до 79,62 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,11%, до 84,85 доллара.

"Российский рынок после позитивного старта резко просел несмотря на неплохой внешний фон. Немного не дойдя до минимумов недели, индекс Мосбиржи быстро восстановился. Однако развить восходящее движение не удалось из-за просадки глобальных фондовых индикаторов и нефтяных цен. Тем не менее мы сумели удержаться от снижения, перейдя к консолидации", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Российский рынок остудил локальный разворот вниз на глобальных рынках, а также отсутствие дальнейшего роста нефти после объявления ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи до конца 2023 года", — отметил Евгений Линчик из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Сильнее всего в отсутствие значимых новостей уже третью торговую сессию подряд растут бумаги "Соллерса" (+21,28%). Также в цене растут бумаги Globaltrans (+6,59%), Globaltruck (+5,62%), "Росгосстраха" (+4,82%) и "Русгидро" (+4,19%).

"Акции "Росгосстраха" растут сегодня более чем на 3%. Основным драйвером роста, вероятно, является заявление зампреда ВТБ о том, что страховой бизнес не представляет интереса для банковской группы. Еще в 2018 году ВТБ продал свое страховое подразделение "ВТБ Страхование". Поэтому "Росгосстрах" не вписывается в стратегию развития группы", — говорит аналитик УК "Ингосстрах-инвестиции" Артем Аутлев. Назван самый надежный способ хранения денег на случай "черного дня"

"Поддержку акциям энергетического сектора в среду оказывали новости о разработке ФАС плана разделения "Русгидро" по видам деятельности: на генерацию и сети в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка. Кроме того, в "Русгидро" сообщили о намерении построить две новые ГЭС и запуске их в проектирование", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Сильнее всего снижаются бумаги ВТБ (-6,75%), обыкновенные (-1,51%) и привилегированные (-0,91%) акции "Мечела", расписки VK (-1,36%) и акции "Белуги" (-0,99%).

"ВТБ опубликовал ожидаемо слабые финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 2022 год, а также представил довольно неоднозначные прогнозы. Чистый убыток банка по международным стандартам за прошедший финансовый год составил 612,6 миллиарда рублей, тогда как годом ранее была сгенерирована чистая прибыль в объеме 327 миллиардов", — говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

ПРОГНОЗЫ

"В результате сегодняшнего отскока минимум текущей недели 2463 пункта выступает хорошей поддержкой для индекса Мосбиржи. Если внешний фон не продолжит ухудшение, мы можем увидеть еще одну попытку сформировать импульс роста российского рынка с ближайшей целью на годовом максимуме 2512 пунктов, достигнутом вчера", — считает Бабин.

Алексей Калачев из "Финама" не ожидает усиления роста до конца сегодняшней торговой сессии на фоне состояния перекупленности российского рынка акций.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие основной сессии 5 апреля: диапазон 2450–2550 пунктов, актуальный коридор для РТС: 970–1000 пунктов", — заключает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.