МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цены на золото продолжают расти и достигли 12-месячного максимума. Как сообщает Reuters, опубликованные недавно экономические данные США спровоцировали опасения относительно замедления экономического роста и поспособствовали ожиданиям более медленного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 14.09 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 2024,69 доллара за унцию, а фьючерсы на золото подорожали на 0,1%, до 2040,90 доллара за унцию.

Во вторник котировки золота превысили 2000 долларов за унцию после данных, указавших на резкое падение числа вакансий в США. Ранее на этой неделе котировки росли на фоне повышения нефтяных цен после решения ОПЕК+, спровоцировавшего опасения дальнейшего ускорения инфляции.

Менее значительный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе США в марте усилил опасения относительно экономических последствий быстрого повышения процентных ставок ФРС. Цены на золото получили дополнительную поддержку на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.

"Слабые экономические данные, опубликованные вчера, поспособствовали снижению склонности инвесторов к риску, и это оказало поддержку золоту, используемому в качестве актива-убежища", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

По оценкам трейдеров, вероятность того, что на майском заседании ФРС решит взять паузу в повышении процентных ставок, составляет 60%. Это усиливает привлекательность золота, не приносящего гарантированного дохода, а также повышает его популярность в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

"С момента турбулентности в банковском секторе США настроения на рынке золота заметно улучшились", — отметил Карстен Менке из Julius Baer. Об этом свидетельствует возвращение спекулятивных трейдеров, ориентирующихся на краткосрочные индикаторы и на рыночные тренды.

Впрочем, Менке по-прежнему с осторожностью оценивает перспективы рынка золота, полагая, что рецессии в экономике США все еще можно избежать, а вот "резкого разворота" в денежно-кредитной политике ФРС — вряд ли.

В пятницу выйдут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые могут определить дальнейшую динамику на рынке. Однако, учитывая, что рынки будут закрыты в связи со Страстной пятницей, реакция участников рынка может проявиться только на следующей неделе.

Спот-цены на серебро снизились на 0,7%, до 24,84 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 1012,67 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 0,1%, до 1455,56 доллара за унцию.