МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в среду снизились. Инвесторы сохраняли осторожный настрой после того, как макроданные просигнализировали о более медленном, чем ожидалось, восстановлении экономики в еврозоне, сообщает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 по итогам торгов опустился на 0,2%. Сектор промышленных товаров и услуг упал на 2,1%.

Коммунальный сектор подскочил на 1,6%, а сектор здравоохранения — на 1,7%, ограничив спад общеевропейского индекса. Оба этих сектора достигли максимальных значений с августа 2022 года на фоне растущей экономической неопределенности.

Восстановление экономики еврозоны в марте ускорилось, однако это ускорение было неравномерным по отраслям и странам, согласно опросу, который показал, что ценовое давление в регионе остается повышенным.

В Германии объем промышленных заказов в феврале вырос сильнее ожиданий благодаря мощному приросту в секторе производства транспортных средств.

При этом немецкий DAX опустился на 0,5% под давлением промышленного сектора и сектора дискреционного потребительского спроса.

Акции UBS упали на 1,3% после того, как швейцарский кредитор попытался успокоить инвесторов, заявив, что покупку Credit Suisse следует воспринимать как амбициозный проект, который принесет прибыль.

Бумаги Telecom Italia прибавили 0,5%. Итальянские СМИ сообщили, что KKR намерена улучшить предложение о покупке сети наземной связи TIM.

Тем временем ведущий британский фондовый индекс сегодня вырос. Макроданные показали, что активность в британском секторе услуг в марте выросла максимальными темпами за год.

FTSE 100 поднялся на 0,4% и опередил европейские рынки при поддержке таких защитных секторов, как фармацевтический и потребительский.

Между тем FTSE 250 упал на 1,1%, спад возглавили промышленный сектор и субиндекс дискреционного потребительского спроса.

Бумаги AstraZeneca подорожали на 3,1%. Фармацевтический гигант заявил, что комбинация его противораковых средств "Имфинзи" (Imfinzi) и "Линпарза" (Lynparza) на последней стадии клинического испытания достигла основной цели при лечении пациентов с прогрессирующим раком яичников.

Тем временем в США на момент написания обзора Dow Jones Industrial Average набирал 80,99 пункта, или 0,24%, до 33 483,37 пункта, S&P 500 терял 13,72 пункта, или 0,33%, до 4086,88 пункта, а Nasdaq Composite — 145,17 пункта, или 1,2%, до 11 981,16 пункта.