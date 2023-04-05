МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Золото в среду вечером незначительно дешевеет, пока рынки оценивают экономическую статистику из США, свидетельствуют данные торгов. В Японии зафиксировали новый рекорд цен на золото

По состоянию на 20.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижается на 2,1 доллара, или на 0,1% — до 2 036,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,23% — до 25,043 доллара за унцию.

Инвесторы обращают внимание на макростатистику по США, опубликованную ранее. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), количество рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло слабее ожиданий — на 145 тысяч вместо прогнозируемых 200 тысяч. При этом индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился больше ожиданий — до 51,2%, ожидалось снижение лишь до 54,5% с февральских 55,1%.

Кроме того, по данным бюро экономического анализа министерства торговли США, дефицит торгового баланса страны в феврале вырос на 1,9 миллиарда долларов, или на 2,7% по сравнению с пересмотренным показателем января — до 70,5 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали рост дефицита лишь до 69 миллиардов долларов с первоначального значения января в 68,3 миллиарда.

"Слабые экономические данные подогревают опасения рецессии, что еще больше стимулирует аппетит к безопасному золоту", — цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика FXTM Лукмана Отунугу (Lukman Otunuga). Также эксперт добавил, что золото имеет "потенциал протестировать максимум 2020 года, если ожидаемый в пятницу отчет по занятости в США укажет на дальнейшие признаки ослабления рынка труда".