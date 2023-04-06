МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В четверг китайский юань снизился против крепнущего доллара США. Инвесторы с нетерпением ждут выхода данных по занятости в США, по которым можно будет судить о дальнейшей траектории процентных ставок ФРС, сообщает Reuters.

Пара доллар/юань с середины марта в отсутствие катализаторов колеблется в узком диапазоне 6,85-6,9.

Выходящие в пятницу данные по занятости вне сельского хозяйства США могут повлиять на оценку перспектив денежно-кредитной политики ФРС и спровоцировать волатильность доллара и других основных валют, говорят трейдеры.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс пара доллара к юаню на уровне 6,8747 против 6,8699 в среду. На континентальном рынке пара открылась на 6,8810, а на момент написания статьи торговалась по 6,8799.

В среду финансовые рынки Китая не работали в связи с национальным праздником. По словам трейдеров, в четверг утром торги были малоактивными: к середине дня их оборот составил 10,8 млрд долларов США, хотя в среднем за полдня оборачивается около 15 млрд долларов США.

Некоторые другие рынки не будут работать 7 апреля, в Страстную пятницу.

Если данные по занятости в США будут слабыми, ФРС может склониться к более мягкой позиции, что окажет давление на доллар.

"Однако, похоже, эта взаимосвязь немного изменилась, и резкое ослабление экономики может поддержать спрос на актив-убежище доллар", — считают аналитики Maybank.

Вместе с тем эксперты считают, что у юаня есть пространство для снижения.

"В результате проблем Silicon Valley Bank и других финансовых компаний на развитых рынках могут ужесточиться условия доступа к ликвидности, что станет еще одним фактором сдерживания развития экономики и, соответственно, более негативных перспектив китайского экспорта", — написали аналитики MUFG Bank клиентам.

По их новым прогнозам, пара доллар/юань к концу 3-го квартала будет торговаться по 6,65 и закончит год на уровне 6,55. Предыдущие прогнозы предполагал на эти сроки уровни 6,6 и 6,5.

В Standard Chartered оставили в силе предыдущие прогнозы, предполагающие 6,80 на конец 1-го полугодия и 6,75 на конец года. В компании также ожидают, что в конце первого полугодия доходность 10-летних государственных облигаций Китая составит 3,0%.

Индекс доллара на момент написания статьи вырос до 102,032 от уровня закрытия среды 101.852.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,8811.