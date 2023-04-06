МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга на 0,25%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск поднимается на 0,23% — до 2506,45 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,37%, до 983,85 пункта.