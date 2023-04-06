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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230406/840300373.html
Индекс Мосбиржи растет в начале дня
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Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга на 0,25%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск поднимается на 0,23% — до... ПРАЙМ, 06.04.2023
рынки, новости, торги, мосбиржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга на 0,25%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск поднимается на 0,23% — до 2506,45 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,37%, до 983,85 пункта.