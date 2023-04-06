МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть снижаются, поскольку слабые экономические данные США усилили опасения по поводу риска глобальной рецессии и сокращения спроса. Однако по итогам недели оба фьючерса могут продемонстрировать рост, учитывая решение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу, а также снижение коммерческих запасов США, передает Reuters.

В 06.16 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 41 цент, или 0,5%, до 84,58 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подешевели на 45 центов, или 0,6%, до 80,16 доллара за баррель.

С начала недели цены на нефть Brent и WTI прибавили около 6%, нацеливаясь на недельное ралли третью неделю кряду. Ранее ОПЕК+ анонсировал добровольное дополнительное сокращение добычи, что оказало поддержку рынку.

"(Теперь) ралли цен на нефть застопорилось на фоне слабых экономических данных. Они нивелируют позитивные фундаментальные показатели", — отметили в ANZ Research.

Активность в сфере услуг США в марте замедлилась сильнее ожиданий на фоне ослабления спроса, тогда как индикатор закупочных цен снизился до самого низкого значения почти за три года, что может стать хорошей новостью для Федеральной резервной системы, ведущей борьбу против высокой инфляции.

В среду центральный банк Новой Зеландии повысил процентные ставки сильнее, чем ожидалось. Аналогичный шаг ожидается и со стороны центрального банка Индии.

Между тем в феврале число открытых вакансий в США упало примерно до 2-летнего минимума, указав на ослабление рынка труда. Разочаровывающие экономические данные ухудшили настроения на рынке, подстегнув опасения по поводу возможной рецессии и ослабив склонность инвесторов к риску.

Индекс доллара в четверг вырос, восстанавливаясь с недавнего 2-месячного минимума. Укрепление доллара может ослабить спрос на нефть, поскольку она становится дороже для держателей иных валют.

"Ухудшение перспектив экономики США ограничивает потенциал роста цен на американскую нефть. Однако мы по-прежнему ожидаем ралли котировок до конца этого квартала", — отметили Байден Мур и Адам Скелтон, аналитики National Australia Bank.

Саудовская Аравия 3-й месяц подряд повысила официальные отпускные цены на свою нефть для азиатских покупателей.

"Это указывает на дальнейший рост спроса в (азиатском) регионе", — отметили в ANZ Research.

Между тем в Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщили, что коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 25-31 марта сократились на 3,7 млн баррелей против ожидавшихся 1,5 млн баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов также сократились сильнее, чем предполагалось, на 4,1 млн баррелей и 3,6 млн баррелей соответственно.