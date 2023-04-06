МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро превысил 88 рублей впервые с прошлого года

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.51 мск рос на 0,5% — до 2513,25 пункта, долларовый РТС снижался на 0,38% — до 983,76 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,77% — до 80,45 рубля.

В лидерах роста префы "Транснефти" (+5,45%), акции "Эн+ Групп" (+4,82%), "Русснефти" (+2,48%), HeadHunter (+2,31%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,11%), акции "Алросы" (+1,4%) и "Норникеля" (+1,38%).

В аутсайдерах – акции "Русгидро" (-1,05%), ТГК-1 (-0,81%), расписки ЦИАНа (-0,77%) и акции Positive Technologies (-0,25%).

Positive Technologies в четверг опубликовала отчет по МСФО, согласно которому ее выручка за 2022 год выросла на 95% — до 13,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль — более чем втрое, до 6,1 миллиарда рублей

"Инвесторы ждут уточнений по размеру дивидендов за 2022 год, а успешные финрезультаты компании заложены в росте ее акций почти на четверть с середины февраля", — отметил инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов.