МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Спрос на золото на физическом рынке в Азии на этой неделе уменьшился из-за фоне высоких цен на внутреннем рынке. В итоге местные дилеры на некоторых торговых площадках вынуждены предлагать золото с дисконтом, чтобы привлечь покупателей, пишет Reuters.

На этой неделе цены на спот-рынке устойчиво росли, превысив 2000 долларов на фоне усиления опасений по поводу ослабления экономического роста.

"Продажи на мировом физическом рынке снизились, и это сказывается на азиатском рынке. Спрос начинает буксовать при высоких ценах", — отметил Джозеф Стефанс из MKS PAMP.

Спрос на других площадках, наподобие Гонконга, также заметно упал и сможет восстановиться только при условии снижения цен, добавил он.

На этой неделе золото в Китае продавалось на уровне паритета или же с премией до 12 долларов за унцию по сравнению с мировыми ценами на спот-рынке.

На прошлой неделе китайские дилеры предлагали золото с дисконтом впервые за много месяцев.

В Гонконге и Сингапуре золото торговалось как дисконтом в размере 2 долларов, так и с премией в 2 доллара за унцию.

Спрос в Индии оставался сдержанным после роста цен на внутреннем рынке к рекордному максимуму 61 399 рупий за 10 грамм на этой неделе.

"Для индийских покупателей уровень 60 000 рупий является психологически важной отметкой. Розничные покупатели не хотят покупать золото выше этого уровня", — отметил дилер на рынке золото из Калькутты.

Золото в Индии на этой неделе можно было купить с дисконтом до 32 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе дисконт составлял 26 долларов.

Производители ювелирных изделий в Индии отмечают резкое снижение розничных продаж, поэтому они в свою очередь также замедляют покупки, отметил дилер на рынке золота из Мумбая.

Некоторые японские дилеры продавали золото с дисконтом в 1 доллар, тогда как другие — с премией в 0,5 доллара. Цены на золото в японских иенах выросли.

Розничные потребители продают золото по текущим ценам, чтобы зафиксировать прибыль, отметил трейдер из Токио.