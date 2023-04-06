МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг умеренно снижаются на фоне укрепления доллара США, сообщает Reuters. Инвесторы ожидают выхода данных по рынку труда США.

Около 09.24 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 2018,53 доллара за унцию, однако за истекший период недели они выросли на 2,6%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,1%, по 2034,30 доллара за унцию.

Неожиданное сокращение нефтедобычи ОПЕК+ и слабые данные по экономике США усилили опасения по поводу возможной рецессии, поспособствовав росту цен на золото выше 2000 долларов за тонну на этой неделе.

"Рост был чрезмерным, и поэтому цены немного отступили" на фоне фиксации прибыли и укрепления доллара, отмечает Вандана Бхарти из SMC Global Securities.

Хотя в краткосрочной перспективе может произойти дальнейшая коррекция, цены могут вновь совершить отскок на слабых экономических данных и продолжающихся закупках со стороны центральных банков, добавила эксперт.