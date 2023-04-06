МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
    Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Испания, Италия, Канада, Сингапур, США, Франция — Страстная пятница — выходной день на биржах    
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (февраль) 2,7% -0,4%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (февраль) -0,3% 4,3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (март) 4,6% 4,3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (март) 0,2% 0,3%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март) 311 тыс 240 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (март) 62,5%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (март) 265 тыс 215 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (март) 3,6% 3,6%
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -24,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 181,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 181,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -7,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -224,7 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -35,4 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -54 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -6,1 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 145 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (4кв2022) -3,7%  
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB Таттелеком — ГОСА (реестр закрыт 14.03.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 18.04.2023) 0,04285 — див-д 2021 0,05085 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB ТНСэнерго Ростов-на-Дону — СД (о созыве ГОСА, рекоменд. по фин. див-дам 2022) 0,0090563 (ао, ап) — див-д 2021 0,0035342 (1кв2022, ао, ап) — див-д 2022