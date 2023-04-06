События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 апреля
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Испания, Италия, Канада, Сингапур, США, Франция — Страстная пятница — выходной день на биржах
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (февраль)
|2,7%
|-0,4%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (февраль)
|-0,3%
|4,3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (март)
|4,6%
|4,3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (март)
|0,2%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март)
|311 тыс
|240 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (март)
|62,5%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (март)
|265 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (март)
|3,6%
|3,6%
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-24,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|181,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|181,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-7,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-224,7 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-35,4 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-54 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-6,1 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|145 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (4кв2022)
|-3,7%
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|Таттелеком — ГОСА (реестр закрыт 14.03.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 18.04.2023)
|0,04285 — див-д 2021
|0,05085 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|ТНСэнерго Ростов-на-Дону — СД (о созыве ГОСА, рекоменд. по фин. див-дам 2022)
|0,0090563 (ао, ап) — див-д 2021
|0,0035342 (1кв2022, ао, ап) — див-д 2022
https://1prime.ru/Financial_market/20230406/840306203.html