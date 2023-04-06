МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. основные индексы Уолл-стрит снижаются. Как сообщает Reuters, последние данные по рынку труда указали на замедление экономического роста из-за быстрого повышения процентных ставок, а избегающие риска инвесторы ожидают ежемесячные данные по занятости в США, чтобы получить более четкую картину состояния экономики.

Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе с 26 марта по 1 апреля снизилось на 18 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 228 000. Об этом в четверг сообщило Министерство труда. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону повышения на 48 000 заявок по сравнению с предыдущей оценкой.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что число заявок на отчетной неделе составит 200 000.

Акции роста и бумаги крупных технологических компаний, таких как Apple Inc, Tesla Inc и Nvidia Corp, продемонстрировали снижение на 0,9%-2,1%, в то время как доходность облигаций выросла.

Сектор информационных технологий продемонстрировал лидирует по потерям в S&P 500, поскольку инвесторы вкладывают средства в защитные акции, такие как бумаги компаний из сферы здравоохранения и коммунальных компаний.

Опубликованные ранее на этой неделе данные, включая число рабочих мест в Соединенных Штатах, указывают на замедление спроса на рабочую силу и усиливают надежды на паузу в повышении ставок ФРС США.

Однако в отличие от последних нескольких месяцев, когда свидетельства замедления экономики приветствовались инвесторами в надежде, что это позволит ФРС придерживаться менее жесткой денежно-кредитной политики, сейчас ухудшившиеся данные усилили опасения рецессии и оказали давление на акции.

"Последние оплоты экономики начинают слабеть, а это сигнал к рецессии, — отметил Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке. — Рынок труда начинает слабеть, и это, по сути, играет на руку ФРС".

S&P 500 и технологический Nasdaq впервые за последние четыре недели нацелились на снижение по итогам недели.

Теперь все внимание будет приковано к более полному отчету по занятости вне сельского хозяйства. Ожидается, что число рабочих мест увеличилось в марте на 239 000 против прироста на 311 000 мест в предыдущем месяце.

Отчет должен выйти в пятницу, когда американский фондовый рынок будет закрыт в связи со Страстной пятницей.

Согласно CME Group Fedwatch, фьючерсы на федеральные фонды указывают на вероятность того, что центральный банк США приостановит повышение ставок в мае, в размере 54,5%, а оставшаяся часть рассчитывает на повышение ставки на 25 базисных пунктов.

На следующей неделе стартует сезон отчетности американских компаний. Первыми раскроет результаты первого квартала ряд крупных банков.

На момент написания обзора DJIA снизился на 38,64 пункта, или 0,12%, до 33 444,08 пункта, индекс S&P 500 снизился на 14,98 пункта, или 0,37%, до 4075,40 пункта. Nasdaq Composite снизился на 89,02 пункта, или 0,74%, до 11 907,84 пункта.

Бумаги AMC Entertainment Holdings Inc выросли в цене на 8,6% после того, как суд США отклонил просьбу этого оператора кинотеатров отменить статус-кво, необходимый для реализации его плана конвертации акций.

Котировки Levi Strauss & Co упали на 12,7% после того, как компания сообщила о снижении квартальной прибыли.

Число дешевеющих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже превосходит число растущих в соотношении 1,10 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,45 к 1.

У индекса S&P зафиксировано 5 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 14 новых максимумов и 66 новых минимумов.