МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг стабилизировались, нацелившись на рост по итогам третьей недели подряд, сообщило агентство Reuters. Дополнительное сокращение добычи ОПЕК+ и снижение запасов в США нивелируются страхами по поводу перспектив мировой экономики.

Около 15.32 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 6 центов, или 0,07%, по 84,93 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI снизились на 12 центов, или 0,1%, до 80,49 доллара за баррель. Торги в пятницу проводиться не будут в связи со Страстной пятницей.

За истекший период недели котировки Brent и WTI подскочили более чем на 6% после того, как альянс ОПЕК+ неожиданно объявил о дополнительном сокращении нефтедобычи.

Хедж-фонды всю неделю покупали фьючерсы на нефть, отмечает Деннис Кисслер из BOK Financial.

Котировки также получили поддержку на фоне более сильного, чем ожидалось, сокращения коммерческих запасов нефти в США на отчетной неделе. Запасы бензина и дистиллятов также снизились, что говорит об увеличении спроса.

Тем не менее данные, указавшие на сокращение числа вакансий и более медленные по сравнению с прогнозами темпы роста сектора услуг США, ограничивают пространство для роста котировок.

"Угроза разрушения спроса из-за рецессии перевешивает сокращение добычи ОПЕК+", — отметил Роберт Йогер из Mizuho Securities.

Покупатели опционов пут, которые используются для хеджирования понижательных рисков, были более активными, чем покупатели опционов колл. Это говорит о том, что трейдеры опасаются снижения цен, подчеркнул Йогер.

Доллар США в четверг растет против большинства других валют. Укрепление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей иных валют.

"Повышательный момент затих, однако потенциал для дальнейшего роста сохраняется, учитывая более ограниченное предложение", — заключил Стивен Бреннок из PVM.