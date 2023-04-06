МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Золото умеренно дешевеет в четверг вечером, пока рынки пребывают в ожидании выхода статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

По состоянию на 20.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,05 доллара, или на 0,4% — до 2 027,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% — до 25,125 доллара за унцию.

В пятницу станут известны данные по рынку труда США. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране в марте остался на уровне февраля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 239 тысяч после роста на 311 тысяч месяцем ранее. Статистика может дать подсказки насчет дальнейшей политики Федеральной резервной системы США.

Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешинский (Colin Cieszynski), которого цитирует портал MarketWatch, считает, что откат золота "скорее всего, связан с фиксацией прибыли или нежеланием "быков" занимать новые позиции перед длинными выходными". Также эксперт добавил, что нежелание покупать золото связано с риском из-за выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, когда большинство бирж либо закрыты, либо работают по ограниченному графику.