МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в плюсе вслед за ростом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. Китай ввел санкции против двух организаций США

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,36%, до 3324,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2155,51 пункта. Южнокорейский KOSPI растет на 1,33%, до 2492,02 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,07%, до 27490,5 пункта.

Фондовые биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга Hang Seng Index вырос на 0,28%, до 20331,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,25%, до 7219 пунктов.

Азиатские рынки могут прибавлять на общем глобальном оптимизме инвесторов. Так, накануне в плюсе закрылись и фондовые рынки в США. Основные индексы выросли: Dow Jones на 0,01%, NASDAQ — на 0,76%, S&P 500 — на 0,36%. Инвесторы ожидали данных с рынка труда. Аналитики полагают, что безработица в стране в марте осталась на уровне февраля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 239 тысяч.

Трейдеры также оценивают корпоративные новости. Компания Samsung объявила о сокращении производства микросхем памяти из-за слабого спроса. Тем не менее акции компании на торгах в Южной Корее дорожают на 4,3%.