Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе вслед за ростом американских рынков
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в плюсе вслед за ростом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,36%, до 3324,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2155,51 пункта. Южнокорейский KOSPI растет на 1,33%, до 2492,02 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,07%, до 27490,5 пункта.
Фондовые биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга Hang Seng Index вырос на 0,28%, до 20331,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,25%, до 7219 пунктов.
Азиатские рынки могут прибавлять на общем глобальном оптимизме инвесторов. Так, накануне в плюсе закрылись и фондовые рынки в США. Основные индексы выросли: Dow Jones на 0,01%, NASDAQ — на 0,76%, S&P 500 — на 0,36%. Инвесторы ожидали данных с рынка труда. Аналитики полагают, что безработица в стране в марте осталась на уровне февраля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 239 тысяч.
Трейдеры также оценивают корпоративные новости. Компания Samsung объявила о сокращении производства микросхем памяти из-за слабого спроса. Тем не менее акции компании на торгах в Южной Корее дорожают на 4,3%.
https://1prime.ru/Financial_market/20230407/840311957.html