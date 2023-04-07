МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии повышается на 0,4%, растут на 5% акции Globaltruck (ГТМ) — после новостей об их выкупе по цене выше рынка, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа расширила ограничения для инвесторов из недружественных стран

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,39% — до 2508,16 пункта, индекс РТС снижался на 0,73%, до 960,02 пункта. Разная динамика индексов обусловлена ростом доллара на 1,03 рубля, до 82,41 рубля.

Акции одного из ведущих грузовых перевозчиков FTL (Full Truck Load, выделенным транспортом) России Globaltruck дорожают на 5%, до 79,6 рубля, после того как группа компаний "Монополия" объявила о начале выкупа по 82,5 рубля его акций в свободном обращении.