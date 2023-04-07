МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня повысился, сократив потери с начала недели, сообщает Reuters. Ослабление иены и рост американских индексов в четверг улучшили настроение на японском рынке.

Однако инвесторы были не готовы делать крупные ставки в преддверии выхода ключевых американских данных по занятости и на фоне пасхальных праздников на большинстве мировых рынков.

Nikkei сегодня прибавил 0,17% до 27 518,31 пункта. Индекс откатился с сессионного максимума 27 591,15 пункта, а в один момент даже переходил к снижению.

За эту неделю, которая является первой в финансовом году в Японии, индекс потерял 1,9%. Во вторник Nikkei достиг месячного максимума на 28 287,42 пункта, но затем снизился вместе с мировыми фондовыми рынками после того, как ряд неблагоприятных макроданных в США вызвал опасения насчет рецессии.

Более широкий индекс Topix сегодня поднялся на 0,21% до 1965,44 пункта, сократив недельные потери также до 1,9%.

Страхи насчет чрезмерно агрессивной программы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС только усилили значение сегодняшних данных по рабочим местам вне сельского хозяйства США, хотя американские финансовые рынки сегодня закрыты в связи с Великой пятницей.

Как ожидает Nomura Securities, если данные по занятости не сильно удивят рынки, индекс Nikkei на следующей неделе будет торговаться в узком диапазоне между 25- и 200-дневной скользящей средней.

"Давление сверху довольно сильное, однако фундамент рынка крепкий", — указал аналитик Nomura Кадзуо Камитани.

На следующей неделе в США также будут опубликованы индексы потребительских цен, хотя, по словам Камитани, японский рынок акций становится менее чувствительным к американской инфляционной статистике.

Защитная иена на торгах в США в четверг откатилась после роста до максимума с 28 марта ранее на этой неделе. Сегодня пара доллар/иена стабилизировалась на уровне 131,805.

Это оказало поддержку автомобильному сектору. Акции Mazda подорожали на 1,95%, бумаги Subaru — на 1,33%. Однако акции Toyota опустились на 0,38% после презентации обновленной стратегии на рынке электромобилей.

Бумаги Seven & i Holdings упали на 4% и возглавили снижение на рынке после того, как ее финансовые результаты разочаровали инвесторов.