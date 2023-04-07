МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) создала новый сегмент внебиржевой торговли — "Торги углеродными единицами", говорится в сообщении биржи. Названа доля экспортных сделок в базе расчета нефтяного индикатора СПбМТСБ

"В рамках концепции развития углеродных рынков на СПбМТСБ создан новый сегмент внебиржевой торговли — "Торги углеродными единицами". Этот выделенный сегмент создан на специализированной платформе СПбМТСБ – системе электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР), утвержден также соответствующий регламент проведения торгов", — сообщает биржа.

В новом сегменте будут торговаться углеродные единицы (единицы добровольного рынка), зарегистрированные в российском и иных реестрах. Торги буду проводиться в формате одностороннего одноэтапного аукциона на повышение цены с возможностью открытой формы подачи оферт.

"В рамках каждого аукциона могут быть реализованы только единицы одного климатического проекта, что позволит учесть их индивидуальный характер и различия качественных характеристик, которые существенно влияют на их цену. Углеродные единицы представляют собой верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа, которая учтена на счете в реестре углеродных единиц", — поясняется в релизе.

С созданием нового сегмента СПбМТСБ сможет приступить к началу регистрации новых участников – потенциальных покупателей и продавцов углеродных единиц климатических проектов, добавляет биржа. Маркетинговый период по привлечению участников на торги, предусматривающий льготные условия регистрации и оплаты торговых сборов, продлится до конца 2023 года.