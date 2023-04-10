МОСКВА,10 апр — ПРАЙМ. Доллар США вырос в понедельник, после того как вышедшие в пятницу сильные данные по занятости в американской экономике повысили вероятность дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы в мае, передает Reuters. Японская иена ослабла после выступления нового управляющего Банка Японии Кадзуо Уэда, просигнализировавшего о том, что он не будет торопиться со сворачиванием масштабного стимулирования.

Работодатели в США в марте продолжали создавать рабочие места солидным темпом. В американской экономике прибавилось 236 000 рабочих мест, а безработица снизилась до уровня 3,5%. Это указывает на устойчивость рынка труда, что позволит ФРС вновь повысить процентную ставку на ближайшем заседании.

"Думаю, что маятник настроений на рынке вновь сместится в сторону повышения ставок ФРС в мае", — говорит Марк Чандлер, рыночный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex, отмечая, что индикаторы импульса валютных пар с долларом завышены, что, вероятно, будет благоприятствовать доллару в краткосрочной перспективе.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 0,67% выше уровня закрытия пятницы, на 102,68, что является самой высокой отметкой с 3 апреля. Пара евро/доллар США упала на 0,51%, до 1,0841, минимума с 3 апреля.

В среду выйдут индексы потребительских цен (CPI) в США. Ожидается, что общий индекс в марте покажет рост на 0,3%, а базовый — на 0,4%.

Трейдеры также следят за данными по банковскому кредитованию. Крах банка Silicon Valley Bank в середине марта породил опасения относительно распространения кризиса на другие банки, что вынудило правительство США и ФРС провести интервенцию для поддержания уровня ликвидности в секторе.

"С точки зрения ФРС, как мы знаем, ценовое давление остается повышенным, а рынок труда сильным, — отмечает Чандлер. — В этом смысле ничего изменилось, но изменилось поведение банков".

Согласно последним данным ФРС, объем коммерческого и промышленного кредитования в коммерческих банках на неделе 23-29 марта снизился до 2,756 трлн долларов с 2,824 трлн долларов на неделе 9-15 марта.

Рынки фьючерсов теперь оценивают в 70% вероятность того, что на заседании 2-3 мая ФРС поднимет ключевую процентную ставку еще на 25 базисных пунктов.

Доллар США укрепился против японской иены, после того как новый управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о целесообразности сохранения сверхмягкой политики центрального банка до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на уровне 2%. На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 1,0%, по 133,45, что является максимумом с 3 апреля.