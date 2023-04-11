МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник утром после заметного снижения днем ранее, чему может способствовать снижение доходности американского госдолга, свидетельствуют данные торгов. Стоимость меди стабилизируется после снижения днем ранее

По состоянию на 9.03 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,5 доллара, или на 0,52%, до 2 014,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро увеличивается на 0,9%, до 25,137 доллара за унцию.

Стоимость золота растет после снижения в понедельник, когда цена драгметалла упала на 1,56%.

Положительное влияние на котировки золота оказывает удешевление американских госбондов. Так, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,404% с 3,415% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Также рынки пребывают в ожидании экономической статистики текущей недели. В среду будут опубликованы данные годовой инфляции в США и протокол мартовского заседания ФРС.