МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Цены на золото выросли во вторник в Азии после падения более чем на 1% на предыдущей сессии, передает Reuters. Доллар США ослабевает в преддверии публикации данных по инфляции.

Около 06.49 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,5%, до 1999,09 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,5%, до 2014,40 доллара.

Индекс доллара упал на 0,1%, что сделало золото более доступным для держателей иных валют.

Инвесторы ожидают выхода данных США по инфляции, которые будут представлены в среду. Данный отчет сможет прояснить дальнейшие перспективы процентных ставок в преддверии майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

"Более высокий, чем ожидается, индикатор позволит предположить, что ФРС осуществит еще одно повышение ставок в мае… рост котировок золота представляется немного чрезмерным…вероятность еще одного повышения ставок ФРС может развернуть котировки вниз", — сказал Кристофер Вонг из OCBC.

Опубликованные в пятницу данные США по занятости свидетельствовали об ограниченности свободных ресурсов на рынке труда и укрепили ожидания повышения ставок ФРС в мае. Участники рынка видят 69,4%-ю вероятность увеличения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов, согласно CME FedWatch.

Альтернативные издержки владения золотом растут, когда процентные ставки повышаются.

В среду также будут представлены протоколы заседания ФРС, состоявшегося 21-22 марта.

"В краткосрочной перспективе существуют технические предпосылки для коррекции (цен на золото) вниз", — добавил Вонг.

Президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс в понедельник заявил, что проблемы финансовой системы, побудившие центральный банк предоставить кредиты пострадавшим банкам, не были следствием агрессивных мер сдерживания инфляции.

Представленные во вторник данные свидетельствовали о том, что темпы роста потребительских цен в Китае в марте оказались самыми низкими с сентября 2021 года. Вероятно, спрос остается слабым в условиях неустойчивого восстановления экономики страны.

Серебро на рынке спот прибавило 0,3%, до 24,97 доллара за унцию, платина выросла на 1,1%, до 1002,83 доллара, а палладий повысился на 1,8%, до 1436,87 доллара.