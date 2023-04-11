МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Во вторник доллар США частично утратил завоевания понедельника против евро и британского фунта, но удержался против японской иены. Инвесторы переключают внимание на выходящие в среду данные по инфляции в американской экономике, сообщает Reuters.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с ростом на 0,4%, по 1,0903, а фунт вырос против доллара на 0,5%, до 1,2439.

В пятницу, воскресенье и понедельник большинство европейских рынков не работали, и за это время евро и фунт отступили от максимумов апреля. Это произошло после выхода данных, подтвердивших устойчивость рынка труда США и усиливших ожидания повышения ставок ФРС на заседании в мае.

"Заседание ФРС пройдет в самом начале мая, и выходящие до него данные будут очень важны", — сказала главный валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули.

По ее словам, способность пары евро/доллар прорвать уровень 1,09 будет зависеть от поступающих данных и их воздействия на прогнозы динамики процентных ставок в США.

"Отчеты о прибылях банков тоже важны. Обычно они не оказывают непосредственного воздействия на валютные рынки, но с учетом недавних проблем (в банковском секторе) могут повлиять на них", — добавила Фоули.

На динамике вторника также сказалось возобновление работы рынков после перерыва, когда на торги вернулась ликвидность, сказал главный валютный аналитик Monex Europe Саймон Харви.

По его мнению, торговые алгоритмы, основанные на разнице в процентных ставках в США и в Европе, могли продавать евро за доллары, когда европейские рынки были закрыты.

Во вторник доходность европейских облигаций быстро росла, наверстывая упущенное за длинные выходные.

Пара доллар США/японская иена торговалась со снижением 0,4%, по 133,09, после подскока на 1,1% на предыдущей сессии. Снижению иены в понедельник поспособствовал новый управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда, заявивший на пресс-конференции о намерении придерживаться крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Используемый CME индикатор Fedwatch показывает, что рынки учитывают в котировках повышение ключевой ставки ФРС на четверть процентного пункта на заседании 3 мая с вероятностью около 75%.

Против швейцарского франка доллар США ослаб на 0,58%, до 0,9042, а пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,42%, до 0,667, при поддержке приближающегося разрешения конфликта вокруг поставок австралийского ячменя в Китай.

В понедельник биткоин вырвался из диапазона последнего времени, во вторник он достиг нового максимума за десять месяцев 30 438 долларов США, а на момент написания статьи торговался по 30 140 долларов США.

В течение трех последних недель биткоин находится в диапазоне 26 500-29 400 долларов США.