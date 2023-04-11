МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|7:45
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,5%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|5,5%
|5,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,4%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|6%
|5,2%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|4,5%
|4,5%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,739 млн барр
|-1,3 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,97 млн барр
|0,13 млн барр
|18:00
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|3,985%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (март)
|-262 млрд долл
|-279,5 млрд долл
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|22:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|11%
|3,4% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,5%
|0,2% (прогноз)
|RUB
|Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|0 — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20230411/840343622.html