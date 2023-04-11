МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 USD США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
7:45 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,5% 0,4%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 5,5% 5,6%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,4% 0,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 6% 5,2%
15:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
16:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике    
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 4,5% 4,5%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -3,739 млн барр -1,3 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,97 млн барр 0,13 млн барр
18:00 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 3,985%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (март) -262 млрд долл -279,5 млрд долл
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
22:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 11% 3,4% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,5% 0,2% (прогноз)
  RUB Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2022) 0 — див-д 2021  

 