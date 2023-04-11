МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы не демонстрируют четкой динамики во вторник, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры находятся в ожидании данных об инфляции в стране, а также финансовой отчетности крупных банков.

По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21% — до 33657,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,25%, до 112053,9 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,03%, до 4110,37 пункта, минутами ранее показатель снижался на 0,02%.

Статистика о потребительских ценах в США будет опубликована в среду. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее.

Кроме того, в пятницу о своих результатах за предыдущий квартал отчитаются несколько крупнейших американских банков — JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Инвесторы будут оценивать комментарии представителей организаций, поскольку ситуация в банковском секторе по-прежнему вызывает беспокойство аналитиков.

"Торговая среда остается очень проблематичной. Опытные специалисты отказываются рассматривать события прошлого месяца как единичный случай и предпочитают видеть банкротство банков как предвестника грядущего стресса для мировой финансовой системы", — цитирует агентство Блумберг стратега ING Криса Тернера (Chris Turner).